Dočkajú sa Číňania zmiernenia prísnych covidových opatrení? Už čoskoro môže dôjsť k zmene

V Číne by sa už čoskoro mohla zmeniť klasifikácia ochorenia COVID-19 ako vážnej nákazlivej choroby, čo by malo za následok zmiernenie prísnych protiepidemických opatrení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na čínske médiá.

Viac ako 95 percent prípadov covidu v Číne je v súčasnosti asymptomatických, priebeh choroby je mierny a úmrtnosť je veľmi nízka. Za týchto okolností terajšia klasifikácie vírusu nezodpovedá vedeckým poznatkom, cituje čínska štátna tlačová agentúra I-cchaj odborníka na infekčné choroby, ktorý si neželal byť menovaný. Infekčné ochorenie COVID-19 by tak podľa neho mohlo byť preradené do kategórie B alebo dokonca do kategórie C.

Od januára 2020 je COVID-19 v Číne klasifikovaný ako kategória B, ale úrady postupujú na základe protokolov platných pre kategóriu A, ktoré umožňujú presadzovať politiku nulovej tolerancie covidu. Medzi choroby kategórie A sú v Číne zaradené napríklad bubonický mor a cholera, zatiaľ čo SARS, AIDS a antrax patria do kategórie B. Kategória C zahŕňa okrem iného chrípku, lepru a mumps.

Každá úprava klasifikácie infekčných chorôb navrhnutá Národným zdravotným výborom, najvyšším čínskym zdravotníckym orgánom, si vyžaduje súhlas Štátnej rady alebo vlády, pripomína Reuters.

Za uplynulý deň zaznamenali v Číne 30.014 nových prípadov nákazy covidom, deň predtým ich bolo 31.824. Z toho bolo 4213 prípadov symptomatických a 27.611 asymptomatických. Druhý deň po sebe nebolo hlásené žiadne úmrtie súvisiace s covidom. Oficiálny počet úmrtí na nový koronavírus v Číne je tak naďalej 5235.