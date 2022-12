Máte mlieko v chladničke vo dverách? Keď zistíte, čo to spôsobuje, premiestnite ho inam

Účet na TikToku prišiel so zaujímavým tvrdením. Hovorí, že ak zmeníte spôsob, akým dávate mlieko do chladničky, môžete ušetriť peniaze.

Podľa stránky vás skladovanie mlieka na poličkách pripevnených k dverám chladničky stojí viac peňazí. „Keď otvoríte dvierka chladničky, dávate ho preč od chladného vzduchu, čo má vplyv na čerstvosť. Dajte mlieko do zadnej časti chladničky, aby vydržalo dlhšie. Ušetrite peniaze,“ znie rada.

Ako pripomína portál ladbible.com, všetkých to však nepresvedčilo. „Veď dvere bývajú otvorené asi dve sekundy, možno 10 v závislosti od toho, pre čo do chladničky idete. Zvyčajne sa hneď zatvoria,“ napísal jeden z komentujúcich. „V skutočnosti to funguje. Mlieko som dala schovala vzadu a deti ho nevedia nájsť, takže vydrží oveľa dlhšie,“ vtipkovala ďalšia.