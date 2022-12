Brazílčanka sa pýši najkrajšou vagínou v krajine: Od víťazstva v bizarnej súťaži krásy zarába majland

Maite Sasdelliová sa stala víťazkou nezvyčajnej súťaže krásy. Po úspešnom boji o najkrajšiu vagínu v Brazílii sa jej darí ako nikdy predtým.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Maite sa po víťazstve rozbehol účet na OnlyFans, kde si zarobí okolo 2-tisíc eur každých pár hodín. Kráska však zároveň hovorí, že zbohatnutie trvalo nejaký čas a nestalo sa to len tak cez noc. „Ľudia si myslia, že je to jednoduché, ale zahŕňa to veľa. Je za tým spoločnosť, viete?,“ povedala pre Daily Star.

Podľa Maite môže popularita na platformách ako OnlyFans vygenerovať približne 55-tisíc mesačne. „Ako som povedala, je za tým firma, keďže ide o biznis. Nie je to také jednoduché, ako len ukázať sa a produkovať obsah, ktorý zarobí peniaze,“ doplnila.