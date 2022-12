Na Jáve vybuchla sopka, do okolia vychrlila husté oblaky popola: Vyhlásili najvyšší stupeň pohovotosti

Po erupcii dosiaľ nehlásili žiadne obete ani zranenia, indonézsky úrad vulkanológie však varoval obyvateľov, aby sa nepohybovali vo vzdialenosti ôsmich kilometrov od krátera. Semeru sa nachádza na východe ostrova Jáva približne 800 kilometrov od indonézskej metropoly Jakarta. Je to najvyššia hora na tohto hlavnom ostrove krajiny.

On the island of #Java in #Indonesia, the volcano #Semeru has erupted. Authorities issued a warning about the danger of the maximum level. pic.twitter.com/DBRgl5Ixmd