Britský šéf diplomacie je v súvislosti s mierovými rozhovormi skeptický: Putin by ich využil na niečo horšie

Ruský prezident Vladimir Putin by prípadné mierové rozhovory s Ukrajinou mohol využiť na doplnenie výzbroje svojej armády pred tým, ako by spustil nový útok. Uviedol to v sobotu britský minister zahraničných vecí James Cleverly, informuje TASR s odvolaním sa na stanicu Sky News.

Cleverly v rozhovore pre denník The Telegraph povedal, že existuje riziko, že "prímerie by Putin mohol využiť na vycvičenie ďalších vojakov, výrobu ďalšej munície a prezbrojenie ozbrojených síl". Jeho varovanie prišlo po vyjadrení prezidenta USA Joea Bidena o tom, že by bol ochotný rokovať s Putinom, ak by ruský líder skutočne chcel ukončiť vojnu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že by pokračoval v rozhovoroch s Putinom v snahe zamedziť ďalšej eskalácii a dosiahnuť "veľmi konkrétne výsledky", ako je zaistenie bezpečnosti jadrových elektrární. Cleverly však spochybnil, či by Putin viedol dialóg "v dobrej viere". "Musíme byť veľmi, veľmi opatrní, ak 'mierové' rozhovory... iniciuje Vladimir Putin," povedal šéf britskej diplomacie. "Riešenie musí byť udržateľné, zmysluplné a skutočné," zdôraznil Cleverly. "Musíme si dávať pozor, aby Rusko nevyužilo prestávku len na to, aby zabezpečilo, že ďalšia fáza jeho agresie bude účinnejšia ako súčasná," dodal s poukázaním na to, že po agresii v Gruzínsku, na Kryme a v ukrajinskom Donbase vždy nasledovala ďalšia "vlna" agresie.