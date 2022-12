Po rokoch tajného vývoja sa dočkali! USA predstavili nový bombardér: Ide o lietadlo najnovšej generácie

Nové bombardéry môžu niesť jadrové i konvenčné zbrane a dajú sa použiť aj bez ľudskej posádky. Vo výrobe je v súčasnosti šesť týchto lietadiel. Vzdušné sily USA (USAF) ich plánujú skonštruovať 100. "Nie je to len ďalšie lietadlo," povedal americký minister obrany Lloyd Austin. “Je to stelesnenie odhodlania Ameriky brániť republiku, ktorú všetci milujeme," vyhlásil na ceremónii v závode USAF v kalifornskom Palmdale.

.@SecDef: It’s the embodiment of America’s determination to defend the republic that we all love. It’s a testament to our strategy of deterrence—with the capabilities to back it up, every time and everywhere. pic.twitter.com/0J2nVdMG5f