Emmanuel Macron sa stretol s Elonom Muskom, majiteľom Twitteru: Francúzsky prezident vyjadril znepokojenie

"Dnes popoludní som sa stretol s Muskom a mali sme jasný a úprimný rozhovor," uviedol Macron po neverejnom stretnutí v Múzeu umenia v New Orleans, ktoré trvalo hodinu. Francúzsky prezident na Twitteri napísal, že vyjadril znepokojenie nad moderovaním obsahu na tejto platforme, ktorú Musk v októbri kúpil za 44 miliárd dolárov.

"Transparentné pravidlá pre užívateľov, posilnenie spravovania obsahu a ochrana slobody prejavu – je potrebné vyvinúť snahu, aby Twitter fungoval v súlade s nariadeniami EÚ," uviedol Macron.

Conformément à notre ambition de décarboner et réindustrialiser la France et l'Europe, j’ai échangé aujourd’hui avec @elonmusk sur les futurs projets industriels verts, notamment sur la fabrication de véhicules électriques et de batteries. pic.twitter.com/oMwcejKGx6