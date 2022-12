Američania a sýrski demokrati prerušili hliadky na severe krajiny: Jedno sa im nepozdáva

Sýrske demokratické sily (SDF) a americká armáda prerušili spoločnú hliadkovaciu činnosť na severe Sýrie zameranú proti Islamskému štátu (IS). Dôvodom boli turecké útoky na tamojších Kurdov. V noci na sobotu to potvrdili predstavitelia amerických ozbrojených síl.

TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters. Turecko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo ostreľovanie a nálety na severe Sýrie a údajne sa tiež pripravuje na pozemnú inváziu proti sýrsko-kurdským bojovníkom, ktorých označuje za "teroristov". SDF vedené Kurdmi už dlhší čas upozorňujú na to, že boj proti tureckým útokom by mohol obmedziť zdroje potrebné na ochranu väzenia, v ktorom sa nachádzajú zadržaní vojaci IS, či na boj proti spiacim teroristickým bunkám.

Reuters pripomína, že turecké útoky a nálety sa nepozdávajú Spojeným štátom, ktoré sú rovnako ako Turecko členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu povedal svojmu tureckému rezortnému kolegovi, že "Spojené štáty sú jasne proti novej tureckej vojenskej operácii v Sýrii" a dodal, že tieto útoky priamo ohrozujú bezpečnosť amerických jednotiek.

Napätie medzi Tureckom a Sýriou sa zvýšilo po bombovom útoku v Istanbule z 13. novembra, pri ktorom zahynulo šesť ľudí a 81 utrpelo zranenia. Ankara pripisuje zodpovednosť za útok kurdským Oddielom ľudovej obrany (YPG), ktoré však akúkoľvek účasť na tomto čine popierajú.

Turecké sily už vyše týždňa uskutočňujú nálety na pozície kurdských milícií na severe Sýrie neďaleko hraníc s Tureckom a pokračujú aj delostrelecké útoky. Turecko od roku 2006 spustilo viaceré vojenské operácie na severe Sýrie proti YPG a zakázanej Strane kurdských pracujúcich (PKK), čo Ankare umožnilo kontrolovať oblasti pozdĺž hraníc.