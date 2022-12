Manželia zažívajú peklo: Keď uvidíte ženu, pochopíte... Ale to nie je jediný problém!

Gina (28) a Josh (24) Miyares sú šťastným párom, ktorý túži po spoločnom dieťati. To im však zatiaľ nebolo dopriate. Naviac, po tom čo sa na sociálnych sieťach podelili o svoj problém, stali sa terčom verbálnych útokov.

Ako o tom informoval New York Post, Gina a Josh uzavreli manželstvo v roku 2019. Zoznámili sa v práci dva roky predtým, ale chodiť spolu začali až o čosi neskôr. Potom ich vzťah mal rýchly spád. Pár sa totiž zasnúbil už po pár mesiacoch. Čo, podľa všetkého bolo správnym krokom. Sú do seba bláznivo zaľúbení aj po dlhodobom vzťahu, o čom svedčí ich snaha o dieťa. Vo svojom okolí sa však stretávajú s kritikou. A to najmä na postavu mladej ženy.

Verbálne útoky sa začali po tom, čo sa pár na sociálnych sieťach zdôveril s tým, že sa im nedarí počať dieťa. Gina je moletka, čo jej osobne, ani jej manželovi vôbec neprekáža. Avšak krutí cudzinci na to majú iný názor. Tvrdia, že Josh je mimo jej ligy. A to nie je všetko. Obviňujú ich, že majú fiktívny vzťah. Sú totiž presvedčení o tom, že mladý muž je homosexuál.

Ľudia zašli až tak ďaleko, že Ginu nazvali mužom, čo by podľa nich potvrdzovalo Joshovu údajnú homosexualitu. I keď je to niekedy ťažké, manželia sa snažia ignorovať negatívne komentáre. Mladý muž však nesie útoky horšie ako jeho manželka. Neznesie totiž, aby niekto urážal jeho milovanú polovičku, ktorú úprimne miluje a je pre neho tou najkrajšiou.