Ukrajinská ambasáda v Madride opäť v pohotovosti: Doručili k nim ďalší podozrivý balík

Ukrajinské veľvyslanectvo v Madride dostalo v piatok "krvavý" balík podobný tým, aké boli v priebehu dňa doručené aj mnohým ďalším ukrajinským ambasádam a konzulátom v európskych krajinách.

Oznámil to na Facebooku hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN a denníka The Guardian. Doručenie podozrivého balíka spôsobilo, že úrady pristúpili k okamžitej evakuácii ukrajinskej ambasády v Madride. Privolaní pyrotechnici zo španielskej polície však odhalili, že balík neobsahoval žiadne výbušniny, uviedla tlačová služba španielskeho ministerstva vnútra. Rezort tiež uviedol, že "skutočnosť, že poštová pečiatka nebola zo Španielska", ako aj ďalšie znaky tejto zásielky, ju môžu dávať do súvislosti s balíkmi, aké boli zaistené aj na iných ukrajinských ambasádach a konzulátoch v Európe.

Nikolenko predtým v piatok informoval, že viacerým ukrajinským veľvyslanectvám a konzulátom v európskych krajinách doručili "krvavé balíky" obsahujúce oči zvierat. Takéto balíky boli podľa jeho príspevku na Facebooku zaslané ambasádam v Holandsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Taliansku aj Rakúsku, ako aj generálnym konzulátom v Neapole a Krakove a tiež ukrajinskému konzulátu v Brne. Obdobnú zásielku medzičasom potvrdila aj ukrajinská ambasáda v Prahe.

Ukrajina posilnila na všetkých svojich veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí bezpečnostné opatrenia. CNN pripomína, že ukrajinská ambasáda v Madride zažila v piatok už druhú evakuáciu za posledné dni. K tej predošlej došlo v stredu, keď tam bola doručená listová bomba, aké v Španielsku v ostatnom čase dostali mnohé inštitúcie.

Listové bomby doručili v ostatných dňoch na veľvyslanectvá USA a Ukrajiny v Madride, španielske ministerstvo obrany, do zbrojárskej firmy v meste Zaragoza a tiež na leteckú základňu Torrejón de Ardoz, kde sa nachádza sídlo Satelitného centra Európskej únie (EUSC) a odkiaľ sa odosielajú zbrane pre ukrajinskú armádu. Minulý týždeň dostal takúto zásielku aj španielsky premiér Pedro Sánchez.

Predmetné zásielky obsahovali len malé množstvo podomácky vyrobenej výbušniny a malé kovové guľôčky. Po otvorení s výnimkou jednej nevybuchli, došlo iba ku krátkemu vzplanutiu plameňa. Explodovala len zásielka otvorená v stredu - práve v záhrade zmieneného ukrajinského veľvyslanectva v Madride. Pri výbuchu sa ľahko zranil pracovník strážnej služby.