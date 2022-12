Žena sa dala ostrihať, ale dobre to nedopadlo: Teraz pripomína postavu z Pána prsteňov, ľuďom je na smiech

Žena je presvedčená, že vyzerá ako Frodo z Pána prsteňov po tom, ako si nechala spraviť nový účes. Pravdepodobne každý z nás sa ocitol v situácii, keď chcel niečím okoreniť svoj výzor a nakoniec skončil sklamaný.

Niečo podobné sa stalo 25-ročnej Annie McElvein, ktorá vďaka novému strihu vyzerá ako jedna z najobľúbenejších filmových postáv. Rodáčka z novozélandského Queenstownu si po odchode z kaderníckeho salóna všimla, že jej výzor pripomína spomínanú postavičku, informuje LADBible. Našťastie, Annie je zanietenou fanúšičkou trilógie.

“Myslela som si, že je dobrý nápad dať si urobiť ofinu. Vyzerám ako Frodo Bublík a hoci to nebol môj zámer, nesťažujem sa,” uviedla študentka environmentalistiky. Ak by náhodou slávna trilógia mala pokračovanie a herec Elijah Wood by nechcel byť jeho súčasťou, Annie ho môže pokojne zastúpiť, minimálne ako náhradníčka.