Rodičia, zbystrite pozornosť! Hrôza, čo o vašich deťoch prezrádza časté sledovanie televízie

Psychiatri z Nového Zélandu zistili, že sledovanie televízie je škodlivé pre vývoj dieťaťa, aj keď ide z hľadiska priemerného času stráveného pred obrazovkou iba o dve hodiny denne. Pretože také deti v dospelosti oveľa častejšie končia so závislosťami najrôznejšieho typu – gamblerstvom, alkoholizmom, fajčiarstvom či narkomániou.

Vedci z Nového Zélandu sledovali tisíc osôb od narodenia až do štyridsaťpäť rokov. Deti sledujúce televíziu mali o dvadsaťdeväť percent vyššiu pravdepodobnosť, že budú v dospelosti závislé od hrania počítačových hier, ao dvadsať percent vyššia pravdepodobnosť, že budú závislé od tabaku. Vyššie bolo tiež riziko závislosti na alkohole a marihuane.

„Tento výskum ukazuje, že pre niektorých ľudí môže byť sledovanie televízie skorým prejavom návykovej poruchy alebo môže viesť k neskorším poruchám súvisiacim s užívaním návykových látok,“ tvrdí autorka doktorka Helena McAnallyová, expertka na preventívnu medicínu z University of Otago.

„Agentúry verejného zdravia vynaložili veľké úsilie na presadzovanie bezpečnejšej konzumácie alkoholu a bezpečnej sexuálnej praktiky. Podobné kampane by mohli byť použité na presadzovanie bezpečného používania televízie,“ myslí si spoluautor epidemiológ doktor Bob Hancox. Štúdia bola publikovaná v International Journal of Mental Health and Addiction.