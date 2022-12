Podarí sa mu to? Čech sa pokúša o unikátny rekord, zapísaný však nebude! Dôvod vás chytí za srdce

Za podpory priateľov a kolegov dnes dopoludnia šliapol do pedálov Olomoučan Michal Sláma, aby sa pokúsil zdolať rekord v dvadsaťštyrihodinovej jazde na spinningovom bicykli.

V sedle bicykla chce vydržať šliapať bez oddychu do sobotňajších 10.00 h, ľudia ho môžu sledovať aj v priamom prenose. Podujatie je vyvrcholením dobročinnej zbierky, ktorú športovec chce venovať vybraným detským klinikám. Sám je bývalým onkologickým pacientom, poďakovať tým chce aj za starostlivosť lekárov, ktorí mu v troch rokoch zachránili život. Vášnivý športovec, tréner v ním založenej posilňovni, sa na jazdu nepripravoval. "Fyzicky sa už na to viac pripraviť nedalo, išlo len o to zvykať si na bicykel. Vydržať 24 hodín na bicykli je skôr o hlave. Či som sa pripravil dobre, sa zistí dnes. Robil som všetko pre to, aby to tak bolo, "povedal ČTK Sláma.

Myšlienka pokoriť rekord práve na spinningovom bicykli vznikla podľa neho náhodou. "Sledovali sme iného športovca, ktorý sa pokúšal o najdlhší nonstop plávanie. Riešili sme, či by niekto z nás vôbec dokázal niečo robiť 24 hodín v kuse. Zo začiatku sme strieľali od boku, potom ma napadlo šliapať 24 hodín na bicykli, čo sa dá robiť aj v posilňovni a je to merateľné. Nakoniec nás napadlo to spojiť so zbierkou, "doplnil.

Organizátori síce majú informácie, že tento rekord v tuzemsku nikto nezdolal, ale aj keby sa Slámovi podaril, oficiálne zapísaný nebude. "Poplatky za zapísanie sú pomerne vysoké. Keďže robíme charitatívnu akciu pre deti a snažíme sa vybrať čo najviac peňazí, pripadá mi sebecké dávať tak veľkú sumu za zápis rekordu," doplnil Sláma.

Extrémny športový výkon je vrcholom dobročinnej zbierky s názvom Pomáhame ON-KOLO GICKÝM pacientom pre detské kliniky fakultných nemocníc v Olomouci a v Motole. Ľudia do nej doteraz prispeli viac ako 60.000 korún, cieľom je vybrať 200.000 korún. Kolekcia na platforme Znesnáze 21 potrvá ešte 14 dní. Financie budú využité na vybavenie detských herní na klinikách a úhradu ďalších aktivít, ktoré môžu detským pacientom spríjemniť náročné obdobie hospitalizácie.

Zbierka je zároveň Slámovým poďakovaním za pomoc lekárov a sestier. V troch rokoch mu bol diagnostikovaný Wilmsov tumor, pomerne vzácny obličkový nádor postihujúci najmä deti predškolského veku. Nádor napadol okolité lymfatické uzliny a metastázoval do pľúc. Na poslednú chvíľu podstúpil Sláma v pražskom Motole operáciu, ktorá mu dala druhú šancu k životu, prišiel však o obličku.