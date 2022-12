Prvé zábery dokumentu o Harrym a Meghan sú vonku! Diváci zostali zaskočení, Kate sa nepoteší...

Spoločnosť Netflix zverejnila prvú upútavku na očakávaný dokumentárny seriál o princovi Harrym a Meghan Markle. Snímka je plná autentických scén, ktoré hýria emóciámi a výnimočnými okamihmi zo života kráľovského páru. Tvorcovia seriálu však majú voči nemu výhrady.

Ako o tom informoval portál Daily Mirror, minútový trailer novej šou s názvom "Harry & Meghan" vzbudil veľkú pozornosť. Streamovacia služba Netflix oznámila, že film bude sprístupnený verejnosti už čoskoro. Opísala ju tiež ako globálnu udalosť. Seriál je totiž nabitý výnimočnými okamihmi kráľovského páru. Ako už mohli diváci vidieť, nepôjde iba o radostné chvíle. To však nemení nič na tom, že sa na povrch dostanú doposiaľ nezverejnené udalosti známeho páru.

V klipe sa najprv zobrazia fotografie Harryho a Meghan z detstva. Vojvodkyňu tu dojme natoľko, že si utiera slzy z oboch očí. Na záznamoch sú selfie páru na dovolenke a záber, na ktorom sedia vonku a princ hrá na gitare. Nachádza sa tam aj fotka tehotnej vojvodkyne, ktorá ukazuje bruško. Nechýbajú ani snímky zo súkromných osláv na ich svadbe v roku 2018, pričom prvýkrát mala verejnosť možnosť vidieť zákulisie kráľovskej oslavy. Potom réžia prestrihne na záber, ako obaja sedia na pohovke. Upútavka sa začína ženským hlasom, ktorý sa pýta, prečo manželia chceli urobiť daný dokument.

Divákov zaskočil čiernobiely záber Meghan, ktorá plače na zadnom sedadle auta, pričom ju Harry upokojuje so slovami, že nikto sa nedozvie to, čo sa deje za zatvorenými dverami. Podobne šokujúcich vyjadrení si však môžeme vypočuť viac. Ukážka jedného z rozhovorov s Meghan odkazuje na medializovaný incident, ktorý vyvolala kráľovnina priateľka lady Susan Husseyová. Počas recepcie v Buckinghamskom paláci sa pýtala šéfky charitatívnej organizácie zameranej na domáce násilie čiernej pleti, odkiaľ naozaj pochádza. Verejnosť toto správanie označila za rasistické, na čo sa vojvodkyňa v traileri pýta, či by nebolo vhodnejšie, vypočuť si aj verziu kráľovskej rodiny. Takisto nechýba fotka princa Williama a jeho manželky Kate. Dokument sa teda bude zaoberať aj vzťahom medzi oboma pármi.

Hovorca seriálu sú šťastní, že sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu podelili o druhú stránku svojho príbehu lásky. Z pohľadu Netflixu, však nejde o nič prevratné. Seriál streamovacia služba ohodnotila známkou 15, pretože by mal obsahovať známky diskriminácie. Zároveň fanúšikom prezradila, že sa môžu tešiť až na šesť epizód s ich obľúbeným párom.