Príbeh maca, čo zožral kilá kokaínu, mieri do kín: Nejde len o fikciu! Zamrazí vás, čo sa odohralo

Vážne! Ak už chcete hodiť medveďovi pod zub niečo iné ako seba, nedávajte mu aspoň kokaín. Inak to dopadne ako v tejto pripravovanej hororovej komédii!

Upútavka na film Cocaine Bear už teraz valcuje internet! Snímku má pod taktovkou režisérka Elizabeth Banks. Tá do pozornosti postavila medveďa čierneho, ktorý zožerie kokaín. Lenže droga mu zachutí natoľko, že v pátraní po ďalších dávkach za sebou zanecháva v okolí lesa roztrhané telá návštevníkov. Ak si myslíte, že ide len o výplod fantázie, ste na omyle. Medveď má totiž svoj reálny pôvod v americkom štáte Kentucky.

V roku 1985 tu zvedavý maco našiel v lese havarované lietadlo pašeráka aj so štyridsiatimi plastovými balíčkami s čistým kokaínom. Do jedného ich všetky zožral. „Krvácanie do mozgu, zlyhanie pľúc, prehriatie organizmu, zlyhanie obličiek, srdca, mŕtvica. Na čo si spomeniete, ten medveď to mal,“ uviedol po jeho pitve veterinár. Chlpáč si tak vyslúžil prezývku Pablo Escobear a obdiv za to, že za cenu vlastného života odstránil drogy z lesa.