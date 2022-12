Škandál na migračnom úrade: Ako sa takéto niečo môže stať?! Chyba, za ktorú niekto tvrdo zaplatí

Americký Imigračný a colný úrad (ICE) v stredu uviedol, že na svojej webovej stránke neúmyselne zverejnil osobné údaje viac ako 6000 migrantov, ktorí do USA prišli v dôsledku prenasledovania vo svojej krajine.

TASR správu prevzala v noci na štvrtok z agentúry AFP.

Na domovskej stránke ICE sa v pondelok objavili údaje, ako sú mená, správy o stave prípadov či lokalita miest, kde úrady zadržiavajú ľudí žiadajúcich o azyl.

Informácie údajne obsahovali podrobnosti o ľuďoch, ktorí utiekli pred autoritárskymi režimami v Číne, Rusku a Iráne, ako aj o tých, ktorí sa snažia uniknúť násilným zločineckým gangom v bezprávnych častiach sveta, píše AFP.

"28. novembra 2022, počas vykonávania bežných aktualizácií, bol na stránku ICE.gov na približne päť hodín chybne odoslaný dokument, ktorý obsahoval mená a ďalšie osobne identifikovateľné informácie... o približne 6000 zadržiavaných cudzincoch," uviedol samotný úrad.

ICE dodal, že zverejnenie informácií bolo neúmyselné s tým, že úrad incident vyšetruje a podniká všetky potrebné príslušné opatrenia.

Blaine Bookeyová z UC Hastings College of the Law v San Franciscu uviedla, že takýto únik informácií vystavuje zraniteľných ľudí značnému riziku odplaty v prípade, ak by boli niekedy navrátení späť do svojej vlasti. Podľa právničky sú taktiež v nebezpečenstve aj ich rodinní príslušníci alebo priatelia či kolegovia, ktorí sú stále v ich domovskej krajine.