Vesmírna loď Orion posiela domov pozdravy: Takýto pohľad na Zem a Mesiac ste ešte nevideli

Dve muchy jednou ranou! Kozmická loď Orion americkej vládnej agentúry NASA je momentálne za polovicou svojej takmer 26-dňovej misie Artemis I na Mesiac.

Počas cesty Orion zaznamenáva i dianie okolo, vďaka čomu sa mu takto podarilo vyfotiť na jednej snímke súčasne Mesiac i Zem. Stalo sa tak po tom, ako sa bezposádková loď začiatkom týždňa vzdialila od Zeme až 430 000 kilometrov.

Podľa NASA tak ide o najväčšiu vzdialenosť, do akej sa vesmírna loď určená pre ľudskú posádku vôbec dostala. Do dnešného dňa by mal Orion zostať na obežnej dráhe Mesiaca. Následne musí aktivovať svoj hlavný motor, aby sa dostal späť domov. Ak všetko prebehne hladko, kapsula by mala pristáť v Tichom oceáne 11. decembra.