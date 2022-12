Kedy začínate s vianočnou výzdobou? Psychologička prekvapuje: Pozrite, ako veľa to o vás vypovedá!

Americká psychologička a autorka mnohých populárno-náučných kníh o ľudskej duši Carmen Harrová vytvorila typológiu ľudí podľa toho, ako sa stavajú k vianočnej výzdobe.

Niektorí ľudia sa totiž nemôžu sviatkov dočkať a začnú si interiér aj exteriér dekorovať už na začiatku jesene. Iní naopak čakajú až na Štedrý deň. Tí, ktorí sa ponáhľajú, podľa Harrovej nevedia žiť v prítomnom okamihu. „Ľudia, ktorí nechávajú výzdobu len niekoľko dní pred Vianocami alebo dokonca priamo na Štedrý deň, budú pravdepodobne silní tradicionalisti, ale aj ľudia pesimistickí,“ tvrdí Harrová s tým, že sa v „tradícii“ zdobenia stromčeka a domácnosti samozrejme odráža aj kultúra. Preto je dôležité jej tvrdenie krajovo trochu prispôsobiť.

Napríklad Američania, ale aj mnohí Nemci zdobia vianočný stromček už na začiatku adventu. Zatiaľ čo vo väčšine českých či slovenských domácností to bývala činnosť prevádzkovaná až na Štedrý deň. Za posledných tridsať rokov sa to však značne mení aj u nás a množstvo Slovákov začína so zdobením už počas adventu. Problémom podľa Harrovej nie je to, či je to 1. alebo 24. decembra, ale či je to výrazne skôr, alebo naopak výrazne neskôr, než je v danej kultúre obvyklé.