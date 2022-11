Šéfka Európskej centrálnej banky o raste cien v eurozóne: Toto žiadneho Slováka nepoteší

Guvernérka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová nie je presvedčená, že inflácia v eurozóne už kulminovala, hoci sa vyšplhala najvyššie v histórii menového bloku.

Existuje príliš veľa neistoty na to, aby sme vedeli, či inflácia, ktorá v októbri vzrástla na 10,6 percenta, onedlho klesne, povedala v pondelok Lagardová vo výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci.

Ak sa pozerám na motory inflácie, „či sú to potraviny a komodity, alebo či to sú energie, nevidím zložky alebo smerovanie, ktoré by ma viedlo k presvedčeniu, že sme dosiahli vrchol inflácie a že onedlho klesne," povedala šéfka ECB. Znamená to, že banka bude „pokračovať v krotení inflácie všetkými nástrojmi, ktoré máme", predovšetkým prostredníctvom zvyšovania úrokov, dodala Lagardová.