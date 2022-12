Medové týždne sa zmenili na nočnú moru: Za všetko môže nevinná rada! Hrozné, čo sa jej stalo

Vysnívané medové týždne tejto dvojice zo Spojeného kráľovstva sa zmenili na nočnú moru! Nevestu totiž pohrýzla jedna z najjedovatejších rýb sveta.

O svadobnej ceste snívajú všetci novomanželia a každý očakáva, že si z nej odnesie len nádherné zážitky. To však nie je vždy pravda. Svoje o tom vedia manželia Amy a Callum Thomson. Ich medové týždne totiž prekazil bolestivý incident. Došlo k nemu po tom, čo sa s vydali na dvojtýždňovú cestu na idylický ostrov Maurícius v Indickom oceáne. Novomanželia sa v priebehu pobytu vybrali na výlet motorovým člnom. Počas neho mali rôzne zástavky, na ktorých sa mohli potápať. Na konci tohto výletu sa na pláži konala grilovačka. Amy však bolo akosi teplo, a tak sa rozhodla ochladiť v mori.

Keď si však išla obuť topánky do mora, chlap, ktorý organizoval výlet jej povedal, že ich nepotrebuje. Amy jeho radu poslúchla a vybrala sa do mora. Ukázalo sa, že to bola enormná chyba. Krátko po tom, ako nevesta vstúpila do vody ju pohrýzla ryba a nie hocijaká, ale jedna z najjedovatejších na svete! Podľa Austrálskeho múzea je zodpovedná za mnohé úmrtia. Aby toho nebolo málo, táto ryba dokáže tak dokonale splynúť s okolím, že aj potápači majú problém ju vôbec vidieť. Amy pre portál The Sun opísala momenty neúprosnej bolesti: „Vrátila som sa rovno na pobrežie... dovtedy som, úprimne, nikdy v živote nemala také bolesti.“

Tvrdí, že jej noha po uhryznutí celá opuchla a trvalo až hodinu, kým loď dopravila Amy a Calluma späť na breh. Po návrate urýchlene navštívila hotelového lekára, ktorý ju poslal na ošetrenie do nemocnice. Bolesť však neustupovala a trvala až kým neveste konečne nepodali morfium. Miesto, kde ju jedovatá ryba uhryzla jej rozrezali a jed vytlačili. Napriek bolestivým problémom však novomanželia zostali na ostrove, no nevesta si už nemohla užívať žiadne aktivity. Bohužiaľ, jej problémy pretrvávali aj po návrate domov. Celé to dáva za vinu organizátorovi výletu, kvôli ktorému si nenasadila ochrannú obuv.