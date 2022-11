Luxusné bývanie ako z rozprávky môžete mať aj vy: Celú dedinu si môžete prenajať pod sto eur na osobu!

Organizujete veľkú párty, svadbu alebo rodinné stretnutie? V Taliansku si môžete prenajať celú dedinu! Nachádza sa 10 km od mora a prespať v nej môže naraz až 200 ľudí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Petritoli je typická talianska stredoveká dedina na kopci. Typické pre ňu je aj to, že obyvatelia sa odsťahovali do miest a dedina zíva prázdnotou. Teraz ju však zapĺňajú veľké skupiny turistov, ktorí si ju môžu prenajať. K dispozícii je 98 spální, v ktorých môže prespať až 200 ľudí.

Podmienkou je minimálny počet 50 ľudí, ktorí v dedine strávia tri až sedem nocí. Cenovo je to veľmi výhodné – napríklad skupina 150 osôb zaplatí za šesť nocí 12 000 eur, čo vychádza na jedného človeka 80 eur za celý pobyt. V prípade záujmu je k dispozícii profesionálny cateringový tím, ktorý sa postará o raňajky, obedy aj banketové večere.

V dedine je aj hrad so záhradami a s bazénmi či barokové divadlo. To všetko je k dispozícii. Haly či námestia sa uzavrú a rozložia sa na nich stoly pre návštevníkov. K moru je to 10 km. Petritoli sa nachádza v regióne Le Marche, 180 km južne od známeho letoviska Rimini.

Petritoli