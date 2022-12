Uznávaný tréner delfínov čelil obvineniu z týrania: Ohavnú kritiku verejnosti nezvládol a... Hrôza!

Reč je o Jose Luis Barberovi, nadanom trénerovi s magickým vzťahom k delfínom. Toho našli mŕtveho na parkovisku španielskeho letiska vo veku 59 rokov. Údajne išlo o samovraždu. Vynorili sa však otázky týkajúce sa platnosti videa o týraní, pričom niektorí tvrdili, že Barbero bol terčom žiarlivosti.

Barbero sa v priebehu niekoľkých mesiacov v roku 2015 stal verejným nepriateľom. Stalo sa tak po tom, ako sa objavilo video, na ktorom údajne zneužíval delfíny v zajatí. Zdá sa, že Španiel, ktorý pracoval s morskými tvormi viac ako tri desaťročia, zvieratá surovo kopal a udieral. Po tomto incidente nasledovala spŕška online kritiky, pričom Barbero a jeho rodina dostávali mnoho vyhrážok. Celý tento škandál vyvrcholil tým, že si siahol na život.

Od mladého veku sa Barbero etabloval ako jeden z najplodnejších trénerov delfínov na svete. Podľa jeho priateľa a kolegu trénera Daniela Juareza ho delfíny pod Barberovou starostlivosťou zbožňovali. Mal však povesť tvrdého trénera, čo nie vždy oslovilo tých, ktorých mentoroval. Keď bolo zverejnené video zobrazujúce kruté zaobchádzanie Barbera a iných trénerov s delfínmi, vyvolalo to celosvetové pobúrenie. Video zverejnila skupina na ochranu zvierat SOS Delfines. Uviedla, že bolo určené len na to, aby ukázali, ako sa zaobchádza s delfínmi v zajatí.

V snahe brániť sa proti obvineniam, Barbero vo vyhlásení uviedol, že toto video je zostrih vytvorený na účely súkromnej kampane spochybňujúcej jeho profesionalitu. Po škandále ho jeho zdrvená manželka Mari Gracia prosila, aby sa vrátil domov, pretože si to vybralo daň na jeho duševnom stave. Po návrate do Španielska sa Barbero držal v úzadí a nechodil von. Dvojicu však bombardovali odpornými správami, pričom mnohí priali Barberovi pomalú a bolestivú smrť. V marci 2015 bolo nahlásené Barberove zmiznutie. Niekoľko dní na to ho objavili mŕtveho na parkovisku letiska v Španielsku. Polícia dospela k záveru, že išlo o samovraždu.

Po jeho smrti užívatelia sociálnych médií naďalej nechávali na jeho facebookovej stránke škaredé správy s jedným komentárom: "Dúfam, že si svojou smrťou trpel." Otázky týkajúce sa legitímnosti videa sú otázne. Bývalý kolega Javier Gutierrez verí, že bolo motivované nenávisťou a pomstou. Tvrdí, že je pochopiteľné, prečo by niekto chcel ublížiť Barberovej kariére. Zástupkyňa SOS Delfines však trvá na tom, že videá neboli nikdy zmanipulované.