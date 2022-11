Ľudia volajú po slobode a odmietajú svojho prezidenta: Proti čomu sa Číňania vzopreli?

Obraz o dokonalej poslušnosti ľudu sa čínskej vláde rozpadá priamo pred očami ako domček z karát! Krajina, kde vládne neúprosná komunistická strana na čele s prezidentom Si Ťin-pchingom (69), zažíva podobné dramatické časy ako pred 33 rokmi na Námestí nebeského pokoja.

A dôvod? Prísne protipandemické opatrenia, ktoré vyhnali do ulíc protestujúcich Číňanov bažiacich po slobode. Dovoliť si odporovať vládnucej strane v Číne sa rovná vzopretiu sa samotnému Bohu. A predsa mnohí, zrejme i zo zúfalstva, vyrazili počas uplynulého víkendu do ulíc na protest. Demonštrácie napokon prerástli do takých rozmerov, že sa stali najrozsiahlejším prejavom nespokojnosti s vládou za posledné tri dekády.

Vlna nevôle totiž pripomínala krvavé udalosti z námestia Tchien-an-men v Pekingu z roku 1989. Vtedy režim násilne potlačil vzburu demonštrantov, ktorí sa dožadovali demokratizácie spoločnosti rovnako, ako to bolo vo východnej Európe.

Nepopísané listy



Súčasné demonštrácie proti opatreniam súvisiacich s koronavírusom odštartoval minulotýždňový požiar obytného domu v Urumči v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. V plameňoch zahynulo desať ľudí. Medzi obyvateľmi sa rozšírili informácie, že na vine boli protipandemické opatrenia, kvôli ktorým sa z horiaceho domu ľudia nemohli dostať von a záchranári sa nedostali k nim.