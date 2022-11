Assange čaká na rozhodnutie o jeho osude, 5 vplyvných periodík: Dôležitá žiadosť pre USA!

Päť popredných západných denníkov v pondelok spoločne vyzvalo Spojené štáty, aby upustili od stíhania zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea.

Tento Austrálčan je vo väzbe v Británii, kde čaká na rozhodnutie vo veci svojho vydanie do USA, kde ho v takom prípade čaká súd za prezradenie tajných informácií - okrem iného aj o vojnách v Iraku a Afganistane.

Redaktori a vydavatelia denníkov The Guardian, Le Monde, The New York Times, El País a Der Spiegel teraz napísali vláde USA otvorený list, ktorým ju žiadajú, aby upustila od Assangeovho stíhania, informuje TASR.

List bol napísaný pri príležitosti 12. výročia spolupráce redakcií pätice denníkov s Assangeom, keď mu pomohli so zverejnením výňatkov z viac ako 250.000 tajných amerických diplomatických depeší, ktoré získala stránka WikiLeaks.

O rok neskôr Assange zverejnil neredigované výňatky z niektorých depeší. Spomínaná pätica novín ho však vtedy kritizovala za možné ohrozenie životov zdrojov zo spravodajských služieb USA.

Signatári vo svojom otvorenom liste upozorňujú na to, že v čase, keď bol prezidentom USA Barack Obama a Joe Biden bol jeho viceprezidentom, americká administratíva s obvinením Assangea otáľala - vtedy by totiž mohli byť trestne stíhaní aj novinári, ktorých sa kauza týka.