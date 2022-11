Počet narodených detí v Japonsku dosiahol nové minimum: Prečo ľudia nechcú potomkov?

V Japonsku sa tento rok dosiaľ narodilo ešte menej detí, ako vlani, keď ich počet dosiahol rekordné minimum.

Informoval o tom hlavný tajomník japonskej vlády Hirokazu Macuno, pričom to zároveň označil za „kritickú situáciu“ a prisľúbil komplexné opatrenia na podporu zvýšenia počtu manželstiev a pôrodov.

Od januára do septembra sa v Japonsku narodilo 599 636 detí, čo je o 4,9 % menej ako za celý minulý rok a naznačuje to, že celkový počet detí narodených v roku 2022 môže byť nižší ako vlaňajších 811-tisíc, uviedol Macuno.

Japonsko je tretia najväčšia ekonomika na svete, no životné náklady sú vysoké a rast miezd pomalý. Konzervatívna vláda tiež mešká so snahami o väčšiu inkluzívnosť spoločnosti pre deti, ženy a minority. Snahy vlády motivovať ľudí, aby mali viac detí, mali dosiaľ len obmedzený vplyv, a to aj napriek vyplácaniu podpory v tehotenstve, pri pôrode aj starostlivosti o dieťa. „Tempo je ešte pomalšie ako vlani ... je to kritická situácia,“ doplnil Macuno.

Mnohí mladší Japonci odmietajú uzatvárať manželstvá alebo si zakladať rodiny, keďže ich odrádzajú ponuré pracovné vyhliadky, náročné dochádzanie a korporátna kultúra, ktorá je nekompatibilná s oboma pracujúcimi rodičmi.

Počet narodených detí v Japonsku klesá už od roku 1973, keď dosiahol vrchol asi na úrovni 2,1 milióna. V roku 2040 by mal podľa odhadov klesnúť na 740-tisíc. Populácia Japonska, ktoré má viac ako 125 miliónov obyvateľov, už 14 rokov klesá a do roku 2060 by mala podľa odhadov klesnúť na 86,7 milióna.

Zmenšujúca sa a starnúca populácia má pritom veľké dopady na ekonomiku i národnú bezpečnosť, keďže sa krajina snaží posilniť armádu v reakcii na rastúce teritoriálne ambície Číny v regióne. Vládny panel minulý týždeň predložil premiérovi Fumiovi Kišidovi správu, v ktorej konštatuje, že nízka pôrodnosť a pokles populácie sú faktory, ktoré by mohli narušiť národnú silu Japonska.