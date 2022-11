Škandál hereckej hviezdy zo seriálového trháku: Čelí obvineniu!

78-ročný O Jong-so sa podľa prokuratúry v roku 2017 nevhodne dotýkal ženy. Informovala o tom agentúra Jonhap s tým, že herec obvinenia odmieta.

“Squid Game” star Oh Yeong-su has been indicted on sexual misconduct charges in South Korea. The claims are related to an alleged inappropriate touching incident from 2017, involving Oh and an anonymous woman. More details: https://t.co/REikJLHksF pic.twitter.com/NcLPzvp4ni