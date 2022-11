Kličko označil kritiku Zelenského za nezmyselnú! Začína mať Ukrajina politické problémy?

Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko v nedeľu reagoval na kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho spojencov v súvislosti so zriaďovaním núdzových centier na pomoc obyvateľom, ktorí sú v dôsledku ruských útokov bez elektriny a tepla.

Podľa Klička ide o "nezmyselnú" kritiku uprostred vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Kličko povedal, že v Kyjeve je zriadených 430 núdzových centier na pomoc ľudom po ruských útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V prípade zhoršenia situácie je podľa jeho slov naplánovaných ďalších 100 takýchto centier. Po ničivom ruskom ostreľovaní ukrajinskej energetickej infraštruktúry Ukrajina zriadila tisícky takzvaných "centier neporaziteľnosti", kde majú ľudia prístup k teplu, vode či internetovej a mobilnej sieti.

"Nechcem sa zapájať do politických bojov, najmä v súčasnej situácii. Je to nezmyselné. Mám čo robiť v meste," povedal Kličko vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že mesto čelilo kritike aj od Zelenského spojencov, ktorí navyše na internete zverejnili "nepochopiteľné fotografie". "Mierne povedané, nie je to pekné. Nie pre Ukrajincov ani pre našich zahraničných partnerov. Dnes, ako nikdy predtým, sa musia všetci spojiť a spolupracovať. A my tu máme akési politické hry," uviedol starosta Kyjeva.

Zelenskyj v piatok vo svojom pravidelnom videoposolstve povedal, že Kličko a predstavitelia jeho úradu nevynaložili dostatočné úsilie na pomoc obyvateľom. "Žiaľ miestne úrady nepostupovali dobre vo všetkých mestách. Sťažnosti sú najmä v Kyjeve... Mierne povedané, je potrebné toho urobiť viac," uviedol. Dodal, že úroveň dostupných služieb v Kyjeve nie je postačujúca. Vitalij Kličko (51), bývalý boxerský šampión, bol za starostu Kyjeva zvolený v roku 2014. Pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu mal so Zelenským spor o tom, akým spôsobom je riadené ukrajinské hlavné mesto a tamojšie služby, píše Reuters.