Český veľvyslanec Tuhý čelí škandalóznemu podozreniu! Je jeho dizertačná práca plagiát?

Bývalý policajný prezident a teraz veľvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý má v dizertačnej práci veľkú časť nepriznaných buď doslovne zhodných, alebo mierne poupravených textov z dvoch diplomových a dvoch bakalárskych prác iných autorov a z niekoľkých článkov z internetu, napísal dnes server Seznam Zprávy.

Odkazuje na analýzu experta na plagiátorstvo Jána Macha z Vysokej školy ekonomickej (VŠETKO) v Prahe. Tuhý pre server uviedol, že rozhodne neopisoval a opomenúť niektorý zo zdrojov môže každý. Ministerstvo zahraničia za Tuhým stojí.

Generál Tuhý získal titul PhD. na Fakulte metalurgie a materiálového inžinierstva na Vysokej škole banskej v Ostrave. Disertačnú prácu obhájil 12. januára 2018, teda v čase, keď bol policajným prezidentom. Text má 86 strán a je na tému Metódy riadenia zaistenosti údržby priemyselných podnikov. Namiesto zdrojov, s ktorými sa text jeho práce zhoduje, Tuhý odkazuje napríklad na zahraničné publikácie, píše server. Tuhý predtým vyštudoval bakalársky odbor na Právnickej fakulte brnianskej Masarykovej univerzity, magisterský titul získal na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity s prácou o šikanovaní detí na druhom stupni základných škôl.

"V prípade, že by na VŠETKO bola odovzdaná dizertačná práca s takým rozsahom podobných textov, aké sú dostupné na internete, došlo by pravdepodobne k odovzdaniu tejto práce a riešeniu celého problému disciplinárnej komisii," uviedol Mach. Komisia by potom mohla študenta pre porušenie univerzitnej etiky aj vylúčiť. Systém na odhaľovanie plagiátov iThenticate našiel zhodu 34 percent s inými textami, systém odovzdá.cz zhodu 68 percent. Druhý z nástrojov vyhľadáva nielen doslovné zhody, ale aj tie voľnejšie, napríklad texty upravené náhradou niektorých slov podobnými výrazmi.