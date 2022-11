Železničiari v Rakúsku vstúpia v pondelok do celodenného štrajku: Takto to ovplyvní vlakové spoje!

Zamestnancom rakúskych železníc sa nepodarilo dohodnúť na zvýšení platov. V pondelok tak vstúpia do celodenného štrajku. O zlyhaní v poradí už piateho kola rozhovorov o mzdách pre zhruba 50.000 zamestnancov pracujúcich pre približne 65 železničných dopravcov vrátane štátnej železničnej spoločnosti ÖBB informovali obe strany, píše v nedeľu rakúska agentúra APA.

Takýto vývoj udalostí znamená, že v pondelok nebudú v Rakúsku premávať regionálne, diaľkové ani nočné vlaky. Fungovať bude len autobusová doprava prevádzkovaná mestami a obcami, a to vrátane mestskej hromadnej dopravy, informuje agentúra AP.

Odborové hnutie Vida zastupujúce zamestnancov v dopravnom sektore požadovalo pre železničiarov mesačné zvýšenie platu o 400 eur. To by podľa odborárov predstavovalo v priemere 12-percenenté zvýšenie ich miezd. Zamestnávatelia však tvrdia, že by išlo v priemere až o 13,3-percentné zvýšenie, čo označili za príliš vysoké.

Štátna železničná spoločnosť ÖBB ohlásený štrajk ostro odsúdila. Informovala pritom, že zamestnávatelia ponúkajú železničiarom 8,44-percentné zvýšenie platov.

Rakúsko, rovnako ako iné krajiny, zaznamenalo tento rok po ruskej invázii na Ukrajinu nárast inflácie. Ročná miera inflácie tam v októbri predstavovala 11 percent.