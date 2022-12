Polyamorný model, ktorý sa oženil s 8 ženami, má za sebou 4 rozchody: Sila, čo chystá teraz!

Donedávna bol manželom ôsmich žien, no tomu je po štyroch rozvodoch koniec. Mužovi z Brazílie sa však, zdá sa, po početnejšej spoločnosti rozhodne cnie.

Ako informuje denník Daily Star, model a influencer menom Arthur O Urso už nie je manželom ôsmich žien, pretože momentálne prechádza rozvodom presne s polovicou z nich. Keďže ale dobre vie, čo mu vyhovuje, okamžite priznal, že bude za ne s najväčšou pravdepodobnosťou hľadať náhradu.

36-ročný muž usporiadal v roku 2021 symbolickú ceremóniu v katolíckom kostole, aby sa jeho polyamorný vzťah stal naozaj oficiálnym. V ten deň si bral dokonca deväť žien, no jedna novomanželka tento typ vzťahu len pár mesiacov na to vzdala. Arthur spolu s nevestami si v ich veľký deň taktiež naplánovali aj presný harmonogram toho, kedy s ktorou bude mať sex, aby to bolo spravodlivé.

Tento rok sa všetci presťahovali do iného mesta, kde nechal postaviť ich spoločné bývanie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby tam mohol žiť so všetkými naraz. „Žili sme si dobre, s menšími nezhodami, ale dovtedy nič nezvyčajné v živote párov,“ uviedol Arthur s tým, že veľký problém im robili najmä susedia, ktorých ich spôsob života poburoval.

Napriek tomu nedávno oslávili výročie svadby, no po tejto oslave štyri jeho manželky vzťah s ním ukončili. Teraz je preto Brazílčan ženatý "iba" so štyrmi zvyšnými ženami, no priznáva, že mu pravdepodobne stačiť nebudú. „Neviem, kedy sa to stane a či sa znova ožením, ale chcem viac žien. Okrem toho mám obrovský dom s obrovskou posteľou, ktorú treba obsadiť,“ dodal na záver.