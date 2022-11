Nová kniha o atentátnikovi Lee Harvey Oswaldovi: Kennedyho zabil, lebo ho podvádzala žena!

Lee Harvey Oswald sa bál, že jeho žena zistí, že je niktoš a klamár. Keď ho začala podvádzať a vysmievala sa z jeho sexuálnej nevýkonnosti, zavraždil prezidenta J. F. Kennedyho, aby celému svetu dokázal, že je niekto významný. Tvrdí to autor novej knihy.

Paul Gregory poznal Oswaldovcov v roku 1962 ako tínedžer. Po 60 rokoch sa rozhodol vyrozprávať svoj príbeh. Lee Harvey Oswald utiekol z USA do ZSSR a našiel si tam manželku Marinu, s ktorou mal dcéru. Po čase sa však vrátili naspäť do USA. Lee predtým manželke natáral, že je významná osobnosť a o jeho životopis majú záujem veľkí vydavatelia. V skutočnosti bol nikto. Marinu zatváral v byte, aby to nezistila. Občas ju dokonca bil. Vedela len po rusky a Gregoryho otec sa k nim do bytu chodil učiť ruštinu. Tak sa s nimi Paul spoznal. Iných kamarátov nemali.

Až neskôr sa Marina spoznala s inými Rusmi v Dallase. Leeho začala podvádzať s jedným podnikateľom. On sa preto rozhodol zabiť prezidenta, čo aj spáchal 22. novembra 1963. „Sníval, že sa stane súčasťou histórie. Chcel, aby svet pochopil, že nebol bezvýznamná postavička,“ napísal teraz Gregory. Leeho dva dni po vražde z pomsty zastrelil na policajnej stanici majiteľ nočného klubu Jack Ruby.