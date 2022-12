Hračky, ktoré môžu spôsobiť tragédiu: Toto svojim deťom na Vianoce určite nekupujte!

Írska lekárka na TikToku zverejnila video, v ktorom hovorí o nebezpečných hračkách pre deti. Maličkí ich milujú, no sú pre nich nebezpečné.

Ako píše portál The Sun, Írska lekárka na TikToku zverejnila video, v ktorom menuje nevhodné darčeky pre deti. Ako prvé podľa nej nie sú bezpečné vodné guľôčky. Tvrdí, že je to snáď to najhoršie, čo môže dať dieťati do rúk.

Malé farbené uličky totižto deti môžu lákať až tak, že ich môžu skúsiť ochutnať. A v tom je ten problém. Ak dieťa guľôčky prehltne, môžu napučať až do 200-násobku svojej veľkosti. To je asi veľkosť tenisovej loptičky. Na pohľad neškodná hračka tak môže spôsobiť nepriechodnosť čriev a vyžaduje si chirurgický zákrok.

Ďalšou zakázanou hračkou podľa lekárky sú všetky tie s gombíkovými batériami. Opäť platí, že sú malé a ľahko sa prehĺtajú. Môžu spôsobiť vážne poleptanie pažeráka a čriev. Hraničným dôsledkom je spôsobenie smrti.

Ak uvažujete nad kúpou hračky pre batoľa, lekárka radí, ako na to. Vezmite si rolku toaletného papiera a pokúste sa cez ňu prepchať danú hračku. V prípade, že ňou predmet prejde, od dieťaťa by ste predmet mali držať čo najďalej. Existuje totiž riziko, že dieťatko by hračku mohlo bez problémov prehltnúť.