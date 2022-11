Ľudia si z bábätka robili srandu, ale... Novorodencovi išlo o život! Neuveríte, k čomu ho prirovnávali

Camiyah Burtonová sa po narodení javila ako zdravé dieťa. Skutočné peklo priniesli až nasledujúce mesiace. Mamička dievčaťa od svojho okolia očakávala podporu, no dočkala sa urážok jej dcérky. Malú bojovníčku to však nijak neovplyvnilo a zvíťazila nad zákernou chorobou.

Ako o tom informoval New York Post, malú Camiyah tri týždne po narodení začali trápiť zdravotné komplikácie. Celé sa to začalo tým, že Abbie McClean (23), matka dievčatka, objavila krv v jej stolici. Ich kroky okamžite smerovali do nemocnice. Dva týždne lekári skúmali príčiny zhoršeného stavu, no neúspešne. Výsledky priniesli až pečeňové testy. Novorodencovi diagnostikovali artréziu žlčových ciest, ktorá spôsobuje ich upchatie. Tým pádom sa žlč nemohla dostať z pečene do žlčníka.

Lekári museli dieťa rýchlo operovať. Výsledky po zákroku nasvedčovali tomu, že sa im podarilo obnoviť zablokované cesty. Avšak oddych trval len krátko. Uplynulo sedem mesiacov a dievčatko začalo žltnúť. Príznaky sa zhoršovali a malá Camiyah trávila v nemocnici každý druhý týždeň kvôli infekcii.

Po vykonaní opätovných testov lekári zistili skutočný problém. Jedinou šancou na prežitie pre dieťa je transplantácia pečene. Prognózy odborníkov zneli, že bez vykonania zákroku sa dievčatko nedožije ani dvoch rokov. Rodičov sa zmocnil strach. Okrem starostí o život svojej dcéry, im situáciu zhoršovalo okolie. Niekoľko ľudí začali Camiyah pre jej farbu pokožky nazývať "Maggie Simpsonová". Išlo o narážku na najmladšiu postavičku z populárneho animovaného seriálu "Simpsonovci". Našťastie, pár si bezcitné slová nepúšťal príliš k srdcu. Vedel, že ich dcérka je silná a nadovšetko ju milujú. Okrem toho sa našli aj pozitívne reakcie na príbeh malej bojovníčky, ktoré im dodávali silu. To však nemenilo nič na tom, že stav novorodenca sa stále zhoršoval.

Camiyah bolo stále horšie a horšie. Očné bielka ostali žlté, ale jej pokožka bola takmer zelená. Bruško dievčatka sa nafúklo z nahromadených tekutín. Približne rok po neúspešnej operácii svitla nádej – transplantácia pečene. Rovnako ako tá prvá, aj tá prebehla bez problémov. Síce nastali menšie komplikácie pri zotavovaní, ale aj tie rýchlo prešli. Malá Američanka si teraz môže užívať detstvo ako všetky zdravé deti v jej veku. Jej matka si však uvedomila význam darcovstva orgánov. Pečeň, ktorá zachránila život jej dcérke totiž patrila žene, ktorá zahynula pri autonehode.