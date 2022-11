Nemcom sa to podarilo: Scholz novinkou potešil podniky ale aj domácnosti

Nemecká vláda schválila maximálne ceny elektriny a plynu. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii s francúzskou premiérkou Élisabeth Borneovou kancelár Olaf Scholz.

Výhody z regulovaných cien, ktoré budú platiť od januára, budú mať nielen domácnosti, ale aj podniky a priemysel. "Kabinet práve v tomto čase dospel k dôležitému záveru v zrýchlenom konaní, lebo je to naliehavé. Cenové brzdy pre plyn, elektrinu a diaľkové teplo prichádzajú, "povedal Scholz.

Domácnosti a tiež malé a stredné podniky dostanú od dodávateľov 80 percent priemernej ročnej spotreby zemného plynu a tepla za 12 centov, respektíve za 9,50 centov za kilowatthodinu. Priemyselní zákazníci budú mať nárok na 70 percent predchádzajúcej spotreby zemného plynu alebo 80 percent spotreby tepla za sedem centov, respektíve 7,50 centov za kilowatthodinu.

Za elektrinu budú domácnosti spolu s menšími a strednými podnikmi platiť 40 centov za kilowatthodinu, a to až do výšky 80 percent ich predchádzajúceho ročného priemeru spotreby. Pre priemyselných zákazníkov je stanovená cena 13 centov za kilowatthodinu do 70 percent vlaňajšej spotreby.

Regulované ceny energií chce Nemecko financovať zo stabilizačného fondu, ktorý bude mať do roku 2024 k dispozícii až 200 miliárd eur. Časť peňazí pre fond si Berlín vypožičia, ďalší chce získať odobratím neočakávaných ziskov energetických spoločností. To sa bude týkať najmä výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorým výrobné náklady pre energetickú krízu nevzrástli. Z vysokých cien elektriny ale ťažia aj prevádzkovatelia uhoľných či jadrových elektrární.

Zastropované ceny energií označuje Nemecko ako druhú fázu pomoci. Prvým krokom je jednorazová úľava, keď štát uhradí domácnostiam a menším firmám decembrové zálohy za plyn a diaľkové teplo.