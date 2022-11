Američania prichádzajú s desivou predpoveďou: Nevylučujú, že Rusko použije špecifické zbrane!

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa domnieva, že Rusko by mohlo na Ukrajine použiť chemické zbrane predtým, ako by sa pustilo do eventuálnej jadrovej konfrontácie s NATO. Stať by sa tak mohlo v prípade, že Moskva bude kupiť ďalšie neúspechy na bojisku, napísal server Politico s odvolaním sa na anonymné zdroje.

Podľa šiestich dobre informovaných zdrojov, medzi ktorými sú pracovníci Pentagonu, Spojené štáty zatiaľ nemajú žiadne spravodajské informácie, ktoré by naznačovali, že takýto útok na Ukrajine bezprostredne hrozí. Mnohí americkí predstavitelia obrany majú za to, že boje v zimných mesiacoch uberú na intenzite a že žiadna zo strán nebude schopná získať späť významné územie. Ak však budú ruské straty na bojiskách pokračovať alebo sa ruská armáda na Ukrajine úplne zrúti, niektorí vysokopostavení predstavitelia zaoberajúci sa touto problematikou sa domnievajú, že by Moskva mohla siahnuť na použitie chemických zbraní - vrátane nervovoparalytickej látky novičok, ktorá je spájaná s otravou opozičného aktivistu Alexeja Navaľného. Jeden z amerických činiteľov uviedol, že pri takomto útoku by mohli byť použité látky, ktoré by sa dali ľahko zamaskovať tak, aby bolo ťažké zvaliť vinu na Moskvu. Ruské ostreľovanie má nemilé následky: Ukrajina prišla o to najcennejšie! Kyjev má vážne problémy Bidenova administratíva sa čoraz viac kloní k názoru, že sa Rusko uchýli k nekonvenčným spôsobom vedenia vojny, ak bude na Ukrajine naďalej strácať pôdu pod nohami. USA sú si podľa serveru Politico vedomé, že Rusko investuje do schopností použiť chemické zbrane. Americkí senátori boli na jeseň informovaní o ruských zásobách chemických zbraní a hrozbe ich použitia na Ukrajine, uviedol nemenovaný poradca činný v Kongrese. Po tvrdých ruských úderoch konečne dobré správy: Toto sa podarilo v Ľvove, Odese či Záporoží Americké ministerstvo obrany tento rok na jeseň vyslalo tímy do krajín východnej Európy, ktoré mali ich armády oboznámiť s postupmi v prípade chemickej alebo biologickej hrozby, uviedol jeden z predstaviteľov Pentagonu a ďalšia osoba oboznámená s týmto plánom. V rámci miliardovej vojenskej pomoci Ukrajine medzitým USA poskytli Kyjevu ochranné chemické, biologické a jadrové vybavenie. Rada Bieleho domu pre národnú bezpečnosť sa k záležitosti odmietla vyjadriť.