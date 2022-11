Dvojičky boli počaté, keď mal ich otec len 5 rokov: Nezvyčajný prípad láme rekordy! Ako je to možné?

Na dobré sa čaká dlho! Rovnako tak to bolo v prípade rodičov z amerického štátu Oregon. Tí si totiž adoptovali embryá, z ktorých sa po tridsiatich rokoch v mraze narodili zdravé dvojičky.

Manželia Philip (35) a Rachel (34) Ridgewayovci vždy túžili po veľkej rodine. Prirodzenou cestou sa im narodili štyri deti vo veku od 1 do 8 rokov, no stále to nebolo veľa.prezradil Philip pre CNN.

Po dlhšom pátraní sa obrátili na organizáciu National Embryo Donation Center (NEDC) v Knoxville v štáte Tennessee, ktorá poskytuje darované embryá vhodným párom. Hoci mali základné údaje o darcoch, nič z toho ich nezaujímalo. Podľa vlastných slov mali záujem iba o embryá, ktoré najdlhšie čakali na budúcich rodičov. Ani zďaleka však netušili, že svojím výberom stanovia nový rekord.