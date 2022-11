Praha si uctí pamiatku prenasledovaných pre vieru: Príjme hostí zo Spojeného kráľovstva, USA a Nemecka

Česká republika sa dnes pripojí k iniciatíve Červená streda na pamiatku ľudí prenasledovaných pre vieru. Symbolom tohto podujatia je zapálené červené svetlo symbolizujúce krv tých, ktorí trpeli pre svoju vieru. Okrem červeného osvetlenia, náboženských a svetských budov sa uskutoční medzinárodná konferencia, spoločná kresťansko-židovská modlitba a koncert.

Medzinárodná iniciatíva Červená streda sa začala v roku 2016 v Spojenom kráľovstve a v Českej republike sa koná už piatykrát. Červenú stredu spoluorganizujú Česká biskupská konferencia (ČBK), Ekumenická rada cirkví v Českej republike (ERC) a Federácia židovských obcí (FŽO) v spolupráci s Inštitútom pre kresťanskodemokratickú politiku (IKDP) a Medzinárodnou organizáciou Aid to the Church in Need (ACN).

S podtitulom Prenasledovanie pre vieru... Ako môžem pomôcť? otvorí program konferencie o 13:00 v Brožíkovej sále Starej radnice. Na konferencii vystúpia zástupcovia medzinárodných charitatívnych a humanitárnych organizácií zo Spojeného kráľovstva, USA a Nemecka. Medzi nimi bude napríklad Caroline Coxová, členka britskej Snemovne lordov, ktorá je zakladateľkou organizácie Humanitarian Aid Relief Trust, a Mariam Ibrahim Ishagová, sudánska kresťanka, ktorá bola vo svojej vlasti pôvodne odsúdená na trest smrti.

O 18:00 bude nasledovať spoločná modlitba židov a kresťanov v Karolinu, ktorú povedú zástupcovia jednotlivých organizácií: predseda KBS, pražský arcibiskup Jan Graubner, podpredsedníčka ERC Ivana Procházková a rabín David Maxa z FJO. Po modlitbe vyjde sprievod z Karolina a prejde okolo červeno osvetlených budov v centre Prahy.

Cieľom bude Betlehemská kaplnka, kde sa o 20.00 h začne benefičný koncert, ktorého výťažok bude použitý na oslobodenie prevažne kresťanských otrokov unesených islamskými milíciami v Južnom Sudáne, uvádza sa na webovej stránke Červenej stredy v Českej republike.