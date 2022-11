Žena darovala synovi obrovský zemiak: Bol v tom ale háčik! Keď zistíte, o čo ide, zastane vám rozum

Nicole Salinasová pripravila tortu pre svojho deväťročného syna. Keď sa o svoj výtvor podelila na internete, chválou nešetrili ani skúsení pekári. Na prvý pohľad to totiž vyzerá tak, že chlapcovi darovala nadrozmerný zemiak.

Ako informoval portál Daily Mail, Nicole Salinasová z Canberry rada experimentuje vo svojej kuchyni. Okrem toho, že vlastní darčekovú firmu Crafty Raven, rada sa o svoje diela podelí na facebookovej. Inak tomu nebolo ani v prípade 9. narodenín jej syna. Užívateľov najprv šokoval výzor torty a potom sa pozastavovali nad nízkou cenou.

Celé to začalo tým, že sa trojnásobná mamička opýtala svojho syna, akú tortu mu má upiecť. Chlapec zo žartu povedal, že chce, aby mala tvar veľkého zemiaku. Žena to zobrala doslovne a do hodiny bolo dielo na svete. Na jeho realizáciu využila len dva kupované karamelové korpusy, polevu, fondán, maslo a farbivo. Celé ju to vyšlo na 20 dolárov. A to vďaka tomu, že čerpala z ingrediencií, ktoré mala doma.

Nicole o sebe tvrdí, že je samouk a pozoruhodné torty dokáže vytvoriť každý, kto sa nebojí skúšať nové veci. Rovnako ako ona. Na prípravu zemiakovej torty spojila dve vrstvy karamelových korpusov s maslovým krémom uprostred. Pláty ručne vytvarovala do tvaru zemiaku a potom celú zmes potiahla maslovým krémom. Najnáročnejšou časťou pre ňu bolo namiešanie realistickej farby. To jej v konečnom dôsledku trvalo asi 20 minút a využila pri tom tri rôzne odtiene farbiva. Potom použila nástroje na tvarovanie, aby do fondánu urobila jamky. Na vonkajšiu stranu nalepila pokrčené vrecko z mrazničky, aby získala potrebnú štruktúru. Na záver pridala hnedý okvetný lístkový prach pre ešte uveriteľnejší vzhľad.

Žena pečie často a tortu dokáže vytvoriť približne za hodinu, niekedy to však môže trvať aj oveľa viac. Tá v tvare zemiaka trvala pomerne krátko a paradoxne zožala najväčší úspech. Pod jej príspevkom sa začali okamžite kopiť komentáre. Ľudia sa hádali, či ide o skutočný zemiak alebo pekárske umenie. Aby dilemu vyriešili, žiadali od Nicole, aby pridala fotku, na ktorej bude záhadné teleso prekrojené. Autorka diela svojim fanúšikom vyhovela a rada sa podarila o svoje tajomstvá, ako podobné diela vznikajú.