Rozsudok po 3 rokoch: Najvyšší súd schválil vydanie daňových priznaní Trumpa Kongresu

Najvyšší súd USA v utorok po troch rokoch právnych sporov povolil odovzdanie daňových priznaní bývalého prezidenta Donalda Trumpa príslušnému výboru Kongresu.

TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters. Súd bez bližšieho vyjadrenia odmietol žiadosť Trumpa o nariadenie, ktoré by zabránilo ministerstvu financií odovzdať kongresmanom daňové priznania exprezidenta a niektorých jeho firiem za celkovo šesť rokov.

O vydanie dokumentov žiada výbor Snemovne reprezentantov pre štátne príjmy, ktorý sa v rámci širokých právomocí zaoberá aj daňami. Tento výbor vedú demokrati, ktorých postup republikánsky exprezident označil za politicky motivovaný.

Trump bol prvým prezidentom Spojených štátov za štyri desaťročia, ktorý nezverejnil svoje daňové priznania. Snažil sa tak utajiť podrobnosti o svojom majetku a činnosti svojej realitnej spoločnosti Trump Organization, píše Reuters. Za Trumpovho pôsobenia v úrade prezidenta ministerstvo financií tieto dokumenty odmietlo Kongresu poskytnúť. Podľa vlády súčasného prezidenta Joea Bidena však federálne zákony jasne stanovujú, že zmienený výbor má právo preskúmať daňové priznania každého daňovníka vrátane prezidenta.

Nižšie súdy s tým súhlasili a odmietli tvrdenia Trumpa, že výbor prekračuje svoje kompetencie a chce získať jeho dokumenty len preto, aby mohli byť zverejnené. Výbor pre štátne príjmy uviedol, že ak by Najvyšší súd podporil Trumpove argumenty, poškodilo by to ústavnú deľbu moci. Znemožnilo by to totiž Kongresu ukončiť akékoľvek vyšetrovanie týkajúce sa exprezidenta pri tvrdení o politickej motivácii.

Súdny spor o žiadosť kongresového výboru je jedným z mnohých právnych problémov, ktorým Trump čelí pred ďalšou kandidatúrou na prezidenta v roku 2024. Trump minulý týždeň oznámil, že sa o tento post bude znova uchádzať.