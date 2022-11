Balkán zasiahli masívne záplavy: Stovky domov sú pod vodou, zomrelo už šesť ľudí

Životy najmenej šiestich ľudí si vyžiadali záplavy, ktoré v dôsledku prívalových dažďov za posledné dva dni postihli územie Balkánu.

Povodne tiež vyvolali rozsiahle evakuácie obyvateľov a spôsobili značné škody. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR.

Na severozápade Albánska, jednej z najviac zasiahnutých oblastí, voda zaplavila rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy a stovky domov. V oblasti došlo aj k výpadkom elektrickej energie, úrady museli evakuovať množstvo rodín. V pondelok ráno našli policajní potápači telá dvoch nezvestných mužov, otca a syna, ktorých auto v nedeľu zmietla povodňová voda v dedine Boge, približne 150 kilometrov severne od hlavného mesta Tirana.

Ďalší štyria ľudia zahynuli cez víkend v dôsledku rozvodnenia riek v Čiernej Hore a Srbsku. V Čiernej Hore sa utopila žena spolu so svojimi dvoma deťmi, keď sa ich auto z mosta zrútilo do rieky. Na juhu Srbska sa po páde do rieky utopil dvojročný chlapec.

Úrady v regióne Raška na juhozápade Srbska vyhlásili pre silné záplavy výnimočný stav. V oblasti nasadili aj armádu pomáhajúcu s evakuáciou miestneho obyvateľstva a zaisťovaním dodávok pitnej vody a potravín. Záplavy zasiahli aj oblasti na západe Kosova, spôsobili škody na budovách a vynútili si zatvorenie škôl. Obete na životoch miestne úrady bezprostredne nehlásili.