Žena odhaľuje pravdu o luxusnom rezorte na Bali: Terasa s nádherným bazénom a výhľad na... Otrasné!

Victoria Goulbourne z Veľkej Británie odhalila niekedy brutálnu realitu tropického raja na Bali po tom, čo si uvedomila, že jej idylická vila je len pár metrov od močiara.

O celý zážitok sa podelila na sociálnej sieti TikTok. Video sa stalo vitálnym, pretože zachytávalo zábery z dokonalej vily s krištáľovo čistým bazénom, hojdajúcimi sa palmami a terasou až po blatisté močiare hneď za vilou, cez ktoré preteká špinavý potok. Zdá sa, že vila vo veľmi obľúbenom meste Canguu je vtesnaná medzi potokom a jednu z rušných ulíc na Bali.

Zverejnené video rozpútalo búrlivú reakciu používateľov. Mnoho z nich privítalo Victoriinu úprimnosť. Našli sa však aj takí, ktorí Bali bránili. Jej video brali dokonca ako útok na dovolenkový ostrov! „Išla si tam v období dažďov. Bali je aj tak stále úžasné,“ povedal jeden z nich. Niektorí používatelia zašli ešte ďalej. Mladú blondínku obviňovali, že dostala len to, za čo si zaplatila. Začali ju urážať, že toto dostane na Bali, keď tam ide mimo sezóny, lebo inak si to nemôže dovoliť.

Veľká vlna kritiky ju však neodradila a zverejnila aj ďalšie video z exotického ostrova. Tentoraz ukázala potenciálne nebezpečenstvo raftingu na Bali. Zverejnila snímky plte, ktorá sa takmer prevrátila, keď narazila na obrovský balvan. "Narazili sme na tento masívny kameň a sprievodca skutočne spanikáril, takže sme vystúpili z člna a museli sme ísť do polovice potoka pešo," opísala desivý zážitok. Nakoniec sa však mohli vrátiť späť do člna a pokračovať v dobrodružstve.

Plť však potom dostala defekt, no našťastie sa to sprievodcovi podarilo opraviť. "Vďaka Bohu, všetci sme vyviazli živí," vydýchla si Victoria. Z incidentu si odniesli len pár škrabancov a modriny. Video z raftingu pobúrilo aj miestnych. Jeden z nich ho skritizoval a povedal, že je to ich vina, pretože si vybrali na takúto atrakciu zlý čas. Do budúcna im odporučil, aby si výlet lepšie naplánovali.