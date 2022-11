Žena si vzala handrovú bábiku, ich vzťah mal prudký spád: Šokujúci zvrat po necelom roku!

Meirivone Rocha Moraes (37) z Brazílie sa začiatkom tohto roka dostala na titulky po tom, čo odhalila, že stretla lásku svojho života. Na tom by však nebolo nič zlé, keby ňou nebola handrová bábika Marcelo!

Vzťah kontroverzného páriku mal bleskový spád už od začiatku. Po búrlivom romániku Meirivone prehlásila, že je tehotná. Keďže nechcela mať nemanželské dieťa s Marcelom sa hneď aj vzali. Onedlho na to porodila za rekordných 35 minút a celé to vysielala naživo na sociálnej sieti. Radosť z nového prírastku do rodiny však netrvala dlho a idylku im prekazili finančné problémy. Brazílčanka začala mať pochybnosti o ich vzťahu, pretože je jedinou živiteľkou rodiny.

Teraz dvojica čelí ďalšiemu problému. Meirivone a jej manžel spávajú v oddelených posteliach, pretože ho pristihla pri nevere. Portál Daily Mail informuje, že Brazílčanka bola po odhalení nevery zdevastovaná. Svojho manžela nesmierne miluje a on neveru stále popiera „Dozvedela som sa to od kamarátky, ktorá mi povedala, že videla Marcela vchádzať do motela s inou ženou, zatiaľ čo ja som bola tri noci a tri dni hospitalizovaná s naším synom, ktorý mal virózu," sťažuje sa zdrvená mamička.

Spočiatku tomu nechcela veriť, no zo zvedavosti skontrolovala manželov telefón. Našla v ňom presne to, čo nechcela. Marcelo ju naozaj podvádzal s inou ženou, s ktorou si už dlhšiu dobu písal. Manžel však tieto obvinenia popiera a zároveň prosí Meirivone o odpustenie. Aj napriek tomu, ako veľmi jej manžel ublížil vyhodiť z domu ho neplánuje. Rozhodla sa tak najmä kvôli ich deťom. Nechce aby vyrastali bez otca. Priznáva však, že Marcela nesmierne miluje a život bez neho by si už nedokázala predstaviť.