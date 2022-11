Tanya Herbert si žije na veľkej nohe: Neuveríte, koľko meria jej chodidlo! Šialené číslo

Také topánky v obchode s obuvou veru nenájdete! Tanya Herbert (39) z amerického Houstonu sa dostala do Guinnessovej knihy rekordov. Má oficiálne najväčšiu ženskú nohu na svete.

Nosí americké číslo 18, čo je naše číslo 52. Jej chodidlo meria 33,1 cm. Tanya má preto smolu a na bežné obchody môže zabudnúť. Takú veľkosť nenájdete ani v bežných tabuľkách, niežeby ju niekto aj vyrábal. Preto si musí dať robiť topánky na mieru. Má to výhodu v tom, že aspoň má na nohách unikátne kúsky, ktoré nemajú páru. Nie je to však žiaden div, že jej noha takto narástla. Tanya totiž meria až 206 cm. To je len o 9 cm menej, ako má najvyššia žena sveta, Rumeysa Gelgi z Turecka, ktorá meria 215 cm. Ak si Tanya dá podpätky, môže teda doslova chodiť s hlavou v oblakoch.