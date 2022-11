Biely dom sa zahalil do bielej viac ako zvyčajne: Svadba v rodine amerického prezidenta Bidena!

Koľko neviest môže povedať, že malo svadbu v Bielom dome? Po tomto víkende je ich o jednu viac. Nádherná vnučka úradujúceho prezidenta, právnička Naomi Bidenová (28) si na tomto výnimočnom mieste vzala kolegu z brandže, milovaného Petra Neala (25).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Prezident Biden a prvá dáma Jill Biden usporiadali romantickú svadbu na južnom trávniku svojho sídla. Obrad je prvým svojho druhu, keď sa v Bielom dome vydala vnučka prezidenta a tiež prvá na tomto trávniku vôbec. To však zrejme nebude to, čo mladý pár najviac zaujímalo.

Pod slnečnou, modrou oblohou spojenou s chladným počasím si nevesta a ženích, obaja oblečení americkým módnym návrhárom Ralphom Laurenom, vymenili svoje sľuby v kruhu 250-člennej rodiny a priateľov, no verejnosť na obrad prístup nemala. To síce môže naznačovať obavy o bezpečnosť, avšak skôr to bude mať niečo spoločné so snahou osláviť svoj najkrajší deň úprimne a bez šialených okázalostí.

Menej, než dve desiatky neviest



Svadby v Bielom dome sú zriedkavé. Vo vyše 200-ročnej histórii sídla amerických prezidentov sa uskutočnilo doteraz iba 18 svadieb. Deväťkrát sa obrad týkal prezidentovej dcéry, naposledy to bola v roku 1971 Tricia Nixonová. Svadbu tam mali aj netere, praneter, syn či súrodenci prvej dámy. Jeden prezident, Grover Cleveland, sa v Bielom dome dokonca sám oženil v čase, keď zastával miesto najsilnejšieho muža planéty.