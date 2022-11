USA sú z Ruského konania pohoršené: Sú to zverstvá! Ukazujú nám možný svet tyranie

Ruská invázia na Ukrajinu ponúka ukážku "možného sveta tyranie a nepokojov". V sobotu to uviedol americký minister obrany Lloyd Austin na Medzinárodnom bezpečnostnom fóre v Kanade. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

Austin tvrdí, že Rusko vo vojne na Ukrajine porušuje vojnové právo. "Nie sú to len omyly... Sú to zverstvá," povedal. Dodal, že "ruské raketové útoky ponechali nevinných Ukrajincov bez tepla, vody a elektriny". "Videli sme útoky na školy, zabité deti, bombardované nemocnice," pokračoval. Moskva viackrát poprela, že by pri "špeciálnej vojenskej operácii" na Ukrajine zámerne útočila na civilné ciele, pripomína Reuters.

Austin vo svojom príhovore tiež uviedol, že USA sa nenechajú vtiahnuť do vojny ruského prezidenta Vladimira Putina. Zároveň však upozornil na riziko šírenia jadrových zbraní vo svete, ak by Moskva vo vojne na Ukrajine uspela.

Podľa šéfa amerického rezortu obrany mohli Putinovi autokratickí kolegovia pozorovaním dôjsť k záveru, že získaním jadrových zbraní dostanú povolenie k podnikaniu vojenských útokov. "A to by mohlo spustiť nebezpečnú špirálu šírenia jadrových zbraní," dodal Austin.