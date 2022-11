Žena si kvôli váhe želala predčasnú smrť: Nedokázala ani chodiť, teraz ale všetkých šokovala!

Kimberly Glover, 51, vážila neuveriteľných 215 kilogramov! Nemohla ísť svojpomocne ani do obchodu. Dostala sa až do takého bodu, že prosila Boha, aby jej buď pomohol začať zdravo žiť alebo ju radšej poslal rovno do hrobu.

Teraz je však všetko inak! Sympatická mamička urobila to, v čo ani sama neverila, že dokáže. Celý svoj život obrátila naruby a teraz váži ukážkových 85 kilogramov. Ako sa jej to však podarilo? Kimberly spomína, že sa dostala až do bodu kedy nedokázala sama prejsť cez ulicu do najbližšej reštaurácie. V tom bode už bola na konci síl a mala pocit, že pre ňu už život nemá žiadnu cenu. Všetko však zmenila jediná operácia! Túto operáciu považuje za príležitosť od Boha žiť lepší a dôstojnejší život.

Prvýkrát začala priberať, keď bola ešte tínedžerka. Bola nedisciplinovaná v stravovaní a necvičila, čo viedlo k tomu, že v dospelosti sa priberanie len zrýchlilo. Kimberly mala svoje prvé dieťa v 20-ke a posledné v 39-ke, no medzitým zápasila s popôrodnou depresiou a ťažkým vzťahom. V roku 2013 prišla kvôli rakovine o priateľa, čím sa všetko zhoršilo. Vtedy prvýkrát prekonala hranicu 150 kilogramov. V tom čase jedla päťkrát denne len nezdravé jedlá ako napríklad cheeseburgery a na večeru zjedla aj veľké balenie cestovín spolu s chlebom a sušienkami.

Aby toho nebolo málo, večer to celé zakončila popíjaní alkoholu. K jej váhe teda do značnej miery prispel aj boj s alkoholom. Sama však priznáva, že nedokázala prestať piť ani jesť bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažila. Všetko to dospelo do bodu, kedy nielenže nedokázala sama prejsť cez ulicu, ale nemohla tu už byť ani pre svoje deti. V januári 2019 však nastal zlom a Kimberly si povedala dosť! Začala sa zaoberať operáciou na schudnutie. Našla toho správneho chirurga a v máji 2019 podstúpila úspešnú operáciu, ktorá jej zmenila život.

V momente sa vzdala aj alkoholu a začala sa zdravo stravovať. Rok a pol po operácii schudla 80 kilogramov. Mohla opäť chodiť a robiť aktivity so svojimi deťmi. Niekoľkokrát do týždňa začala behať a pravidelne cvičiť. Vďaka tomu zhodila ešte viac kilogramov. Teraz Kimberly váži 85 kíl a nikdy sa necítila lepšie! Opätovne našla sebavedomie a o svoj príbeh sa rozhodla podeliť, aby inšpirovala ostatných s podobným problémom. Vyzýva ich, aby sa nebáli a vydali sa na vlastnú cestu za zdravším a lepším životom.