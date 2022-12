Majstrovstvá sveta sa končia, ale gigantické stavby zostávajú: Čo sa stane s futbalovými štadiónmi v Katare?!

15-tisíc mŕtvych kvôli 5 760 minútam futbalu! Toto nedávno odkázali organizátorom turnaja futbaloví fanúšikovia nemeckých veľkoklubov, narážajúc na skutočnosť, že počas budovania infraštruktúry prišlo v Katare o život množstvo pracujúcich migrantov. Na druhej strane, osmička futbalových svätostánkov, na ktorých sa odohrali zápasy MS, je skutočnou pastvou pre oči.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Lusail Iconic Stadium



Kapacita: 86 250 miest



Je to najväčší štadión v krajine a nečudo, že hostí až desať zápasov vrátane finále. Nachádza sa v meste Lusail 23 km od metropoly Dauha a jeho výstavba mala stáť až 767 miliónov dolárov (763 miliónov €). Tvarom pripomína misu – tradičnú nádobu na sušené datle. Podobne ako ostatné štadióny by mal byť aj tento športový svätostánok prevádzkovaný s nulovým odpadom a na zavlažovanie rastlín v jeho okolí slúži recyklovaná voda. Po šampionáte bude mnoho sedadiel demontovaných a odvezených do zahraničia.



Khalifa International Stadium



Kapacita: 45 416 miest



Postavený bol v Dauhe ešte v roku 1976 a ide o najstarší štadión zo všetkých dejísk svetového šampionátu, ktorý medzičasom hostil Ázijské hry či atletické MS. Domov katarskej futbalovej reprezentácie prešiel dvojnásobnou renováciou, získal novú fasádu, viac ako 10 000 nových miest a znovu bol otvorený v roku 2017.

Al Thumama Stadium



Kapacita: 40 000 miest



Slávnostne bol otvorený 22. októbra 2021, keď hostil finále Amir Cupu. Dizajnovo predstavuje gahfíju, tradičnú tkanú čiapku – pokrývku hlavy mužov na Blízkom východe. Dômyselne zhotovená strecha je tiež súčasťou chladenia štadióna, keďže poskytuje dostatok tieňa pre divákov i hráčov. Nachádza sa v Dauhe.



Stadium 974



Kapacita: 40 000 miest



Leží na krásnom mieste, na nábreží v Dauhe, odkiaľ je dokonalý výhľad na panorámu mesta. Ešte zaujímavejšia je však technológia, akou bol postavený. Stadium 974 sa skladá z klasických prepravných kontajnerov a rozmontovateľných oceľových nosných konštrukcií, ktoré zrkadlia neďaleký prístav a priemyselnú históriu tohto miesta.

Otvorený bol koncom minulého roka, pričom po turnaji sa celý rozmontuje. Každý z kontajnerov (dokopy je ich, ako udáva názov, 974), sedadlá i komplet strecha budú znovu použité na iné športové stavby. Otázne je, či to tak naozaj bude, pretože medzičasom sa štadión stal vyhľadávanou turistickou atrakciou.