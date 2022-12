TikTokerka nepoužíva kuchynské náčinie: Fuj! Sledovatelia ostali v šoku, keď zistili, ako varí

Steph Hopkinsová sa na internete podelila o nezvyčajný postup prípravy jedla. Jej sledovatelia zostali v šoku, keď zistili, že nepoužíva žiadne kuchynské náčinie. Neverili, že to niekto môže takto robiť.

Steph Hopkinsová na svojom účte na TikToku zverejnila video, ktoré zarazilo jej sledujúcich, píše portál The Sun. Podelila sa o svoj netradičný spôsob pridávania masla na panvicu. Ako prvé začala s odporúčaním, že produkt by sa mal najprv ochutnať. Aspoň pár malých kúskov, pretože je mimoriadne chutný. Názorne to aj ukázala. To, čo sa stalo potom, každého šokovalo.

Mladá TikTokerka počas natáčania videa odhryzla kúsok z kocky masla a následne ho vypľula na panvicu. Ako sa sama vyjadrila, ide o jej obľúbenú vychytávku. Pri varení totiž nikdy nepoužíva nože ani lyžice.

Pod videom sa okamžite začali kopiť komentáre. Nikto zo sledujúcich sa s jej postupom nestotožnil. Skôr naopak. Uťahovali si z nej a zamýšľali sa nad tým, či ešte niekto prijme jej pozvanie na obed.