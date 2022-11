Projekt, ktorý mal zjednotiť Európu bol dlho zdrojom napätia: Krajiny sa konečne dohodli na ďalšej fáze

Francúzsko, Nemecko a Španielsko dosiahli dohodu o začatí ďalšej fázy vývoja bojového lietadla novej generácie, známeho pod skratkou FCAS, čo je najväčší európsky obranný projekt s odhadovanými nákladmi viac ako 100 miliárd eur. TASR správu prevzala v noci na sobotu z agentúry Reuters.

Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že dohoda bola dosiahnutá po intenzívnych rokovaniach medzi troma krajinami. Krajiny sa na najvyššej vládnej úrovni dohodli, že v projekte, za ktorý je celkovo zodpovedné Francúzsko, sa bude uplatňovať kooperatívny prístup na základe rovnakého postavenia.

"Politická dohoda o FCAS je veľkým krokom a - najmä v týchto časoch - dôležitým znakom skvelej francúzsko-nemecko-španielskej spolupráce," uviedla nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. "Posilňuje vojenské schopnosti Európy a zabezpečuje dôležité know-how nielen pre náš, ale aj pre európsky priemysel," dodala.

Podľa zdrojov blízkych projektu by ďalšia vývojová fáza Future Combat Air System (FCAS) mala stáť približne 3,5 miliardy eur, pričom tieto tri krajiny by si mali náklady rovnomerne rozdeliť. Francúzska spoločnosť Dassault (AM.PA), nemecký Airbus (AIR.PA) a španielska Indra (IDR.MC) sú zapojené do schémy, ktorá má začať nahrádzať francúzske Rafale a nemecké a španielske Eurofightery od roku 2040.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a po ňom vtedajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová prvýkrát oznámili plány týkajúce sa projektu FCAS v júli 2017. Španielsko sa k projektu pripojilo neskôr. Projekt zahŕňa bojové lietadlo a rad pridružených zbraní vrátane bezpilotných lietadiel.

Projekt, ktorý mal pôvodne zjednotiť Európanov po migračnej kríze a rozhodnutí Británie opustiť Európsku úniu, bol však v poslednom čase zdrojom napätia medzi oboma krajinami. Macron v októbri zrušil spoločné francúzsko-nemecké ministerské stretnutie pre nezhody s Berlínom v širokom spektre otázok vrátane obranných a energetických projektov.

Obe strany sa už viac ako rok snažili dohodnúť na ďalšej fáze vývoja FCAS, hoci francúzska a nemecká vláda s projektom vo všeobecnosti súhlasili. Podľa niektorých zdrojov bola na vine firma Dassault, keďže odmietala ustúpiť v dlhotrvajúcom spore o duševného vlastníctvo. Iné zdroje zas obviňovali Airbus z presadzovania väčšieho podielu práce na projekte vedenom spoločnosťou Dassault a trvali na tom, že by mal mať "rovnaké postavenie" ako francúzska spoločnosť.