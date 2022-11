Brit precestoval v rekordnom čase 1000 kilometrov len verejnou dopravou! Zavítal aj na Slovensko

Muž splnil na pohľad nenormálnu výzvu. Za 24 hodín precestoval takmer 1000 kilometrov a navštívil 10 krajín! Navyše na prepravu využíval len verejnú dopravu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Jo Kibble (40) cestoval z Londýna do mesta Eijsden na samom juhu Holandska, kde začal svoju výzvu. Pri tejto výzve smel na presun využívať len autobusy, vlaky, električky, autokary alebo si požičať bicykle. Vyrazil krátko pred polnocou a za 24 hodín precestoval 10 krajín vrátane Slovenska! Navyše pred ôsmimi mesiacmi absolvoval obdobný výlet. Tentoraz chcel však zistiť, ako ďaleko sa dokáže dostať iba verejnou dopravou z Londýna, a to len za 24 hodín.

Pre Joa to bol jedinečný zážitok! Portálu Mirror prezradil: „Dúfal som, že sa dostanem do 11 krajín, ale pokazený vlak v Alsasku vo Francúzsku znamenal, že som nemal čas vydať sa na cestu do Maďarska." Počas celého výletu cestoval ôsmimi vlakmi, piatimi autobusmi, električkou a požičaným bicyklom. Jeho cesta si vyžiadala prepravu v preplnenom autobuse z Liege do Luxemburska, ale aj cestu v prvotriednom exprese cez nádhernú scenériu rakúskych Álp. Dokonca zavítal aj do našich končín.

Z rakúskeho mesta Feldkirch nastúpil na vlak o 14:17, ktorým sa dostal do Bratislavy. V našom hlavnom meste sa zdržal takmer 8 hodín, až nakoniec na hlavnej stanici nastúpil o 22:06 na vlak do svojej finálnej destinácie. Bolo ňou mesto Břeclav na juhovýchode Českej republiky. Celkovo za svoj 24 hodinový výlet navštívil 10 krajín! Precestoval Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Slovensko a Českú republiku. V Česku nakoniec pobudol pred návratom domov ešte pár dní. Ambiciózny Jo verí, že toto ani zďaleka nebola jeho posledná výzva.